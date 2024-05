In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jason George, dopo la conclusione di Station 19, potrebbe ritornare nel cast di Grey’s Anatomy.

La serie si è conclusa dopo sette stagioni e si è mostrato Ben Warren mentre decide di ritornare nel mondo della medicina, abbandonando il suo lavoro tra le fila dei vigili del fuoco. Nel flash forward con cui si è concluso lo show, inoltre, si vedeva Prue, la figlia di Miranda e Ben che avevano adottato, mentre si unisce al team di pompieri.

Le fonti di Deadline sostengono che per ora non c’è ancora un accordo con George che preveda il suo ritorno tra gli interpreti del medical drama, anche se sono in corso delle trattative con la produzione che lo vorrebbe riavere tra le presenze regolari nello show prodotto da Shonda Rhimes.

La showrunner Meg Martinis, recentemente, aveva parlato dei personaggi di Jasone e Stefania Spampinato, interprete di Carina, dichiarando:

Il modo in cui si concluderanno le loro storie in Station 19 mi aiuterà a determinare se si rivedranno questi personaggi in Grey’s Anatomy.

Che ne pensate? Sperate che Jason George ritorni nel cast della serie Grey’s Anatomy?

Fonte: Deadline