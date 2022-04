In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

, tramite un video su TikTok , ha annunciato il suo ritorno inin cui interpreta

L’attrice sarà presente nella puntata in onda sugli schermi americani di ABC giovedì 5 maggio, la prima che andrà in onda dopo una breve pausa nella programmazione del network.

Addison era già stata coinvolta in due episodi trasmessi a febbraio che l’avevano vista impegnata in un’operazone all’avanguardia e a insegnare delle preziose lezioni ai giovani medici che stanno facendo esperienza all’ospedale Grey Sloan, notando in particolare la bravura di Levi. La prima moglie di Derek, inoltre, aveva riallacciato i rapporti con l’amica Amelia e aveva dovuto affrontare la perdita dell’ex marito, la cui assenza causa ancora molto dolore tra chi l’ha conosciuto (e i tanti spettatori della serie).

Kate Walsh, nel 2017, aveva spiegato che dopo aver recitato nel medical drama ed essere stata protagonista dello spinoff Private Practice era convinta non ci fosse molto più da raccontare della storia di Addison.

L’attrice sembra però aver cambiato idea ed è stata coinvolta più volte come guest star.

Tra i progetti di Kate ci sono anche le serie Tredici, The Umbrella Academy ed Emily in Paris.

Che ne pensate del ritorno di Kate Walsh, interprete di Addison, nel mondo di Grey’s Anatomy? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine