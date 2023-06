Ellen Pompeo e Katherine Heigl si sono ritrovate per un incontro organizzato da Variety e, in occasione della reunion di Grey’s Anatomy, l’interprete di Izzie ha ora svelato che non riuscirebbe a vedere la serie intera con la figlia, essendo troppo imbarazzata nel momento della scena di sesso con il fantasma di Danny.

La star del medical drama ha infatti ammesso che ha iniziato il rewatch insieme alla figlia, dopo che le aveva detto che tutti i suoi compagni di classe avevano visto Grey’s Anatomy. Ellen ha sottolineato:

Quindi ho detto ok. In estate ha iniziato a guardarla. E all’inizio ho pensato: ‘Oh, questo è fantastico e la guarderemo insieme’ Poi, episodio dopo episodio dopo episodio, ho iniziato a pensare: ‘Non ho la forza per farlo!’. Ho girato tutti questi episodi, non riesco a tornare indietro e a rivederlo. Quello che è stato interessante è che non ho visto molto di Grey’s Anatomy perché stavamo sempre lavorando.

Katherine ha invece ammesso di aver visto tutte le puntate durante la messa in onda perché voleva scoprire in che modo si evolveva la storia.

Pompeo ha ribadito:

Farlo non mi avrebbe aiutato mentalmente, quindi l’ho evitato. Stavo vedendo per la prima volta con Stella molti degli episodi. Ed è piuttosto bello far parte di qualcosa che dura da così tanto tempo.

Heigl ha però ammesso:

Ci sarebbero delle scene che mi causerebbero così tanto imbarazzo se dovessi essere seduta accanto a mia figlia mentre le vede. Direi ‘Possiamo andare avanti velocemente in questo momento?’.

L’attrice ha chiarito:

Il sesso orale con il fantasma mentre qualcuno stava guardando nella stanza. Non saprei come spiegarla.

Che ne pensate delle scena di sesso con il fantasma di Danny che causerebbe imbarazzo in Katherine Heigl se dovesse vedere Grey’s Anatomy con la figlia?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety