Grey’s Anatomy potrebbe proseguire ancora molti anni: Shonda Rhimes ha infatti spiegato che il destino del medical drama è legato all’apprezzamento dei fan nei confronti del progetto con star

Ellen Pompeo.

La creatrice della serie ha spiegato:

Potrei essere una signora davvero anziana quando raggiungeremo l’ultima stagione perché non sembra fermarsi, aspetto che è meraviglioso, e sento che questo mondo appartenga realmente ai fan e i fan sono stati davvero chiari per quanto riguarda ciò che vogliono.

Nonostante la serie targata ABC sia arrivata a quota 19 stagioni, i dati di ascolto non sembrano ancora arrivati a subire un calo significativo. Shonda ha così aggiunto:

Rhimes, nell’intervista, ha inoltre parlato della scelta compiuta da Ellen Pompeo, allontanatasi temporaneamente dal ruolo di Meredith. La creatrice di Grey’s Anatomy sostiene che sia stato un momento ‘che ha spezzato il cuore a tutti’, sottolineando:

Sapere che avrebbe potuto tornare in ogni momento è stato per me importante. Ellen è una persona fantastica e io e lei abbiamo parlato costantemente, parlando di quando sarebbe stato il momento giusto e di cosa si stava provando. Abbiamo sempre avuto quelle conversazioni perché ho sempre voluto che fosse entusiasta e coinvolta, e che si stesse divertentendo come accadeva all’inizio della serie.