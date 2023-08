In un’intervista realizzata in occasione del lancio di Painkiller su Netflix, Eric Newman (sceneggiatore, produttore e showrunner figlio del musicista Randy Newman) ha parlato del suo ruolo nella miniserie e del confronto con Dopesick, che tratta gli stessi argomenti ma è uscita due anni fa su HULU, ottenendo numerosi riconoscimenti:

No, non è che sono due film su asteroidi giganti! (Ride.) Danny Strong ha fatto un ottimo lavoro con Dopesick, ma questa è una storia che deve essere raccontata il più possibile, e il più forte possibile. [La crisi degli oppiacei] non è finita. Il mio fratellastro è morto un mese fa a causa dell’abuso di oppioidi a 47 anni. Ha lottato con questo problema per 20 anni, e la vera tragedia è che nessuno è rimasto sorpreso da questo triste epilogo.

Newman ha raccontato che grazie alla sua esperienza con Narcos non aveva particolari timori circa eventuali cause legali da parte della famiglia Sackler:

Penso che il dipartimento legale di Netflix mi abbia protetto. Se arriva una raccomandata, certo non arriva a me. Ho seguito un corso sulla diffamazione, e ovviamente Narcos mi ha formato perché in alcune parti dell’America Latina anche le persone decedute possono citarti in giudizio — ma per provare la diffamazione, devi dimostrare di aver danneggiato qualcuno. È quasi impossibile a questo punto, dati i loro precedenti, che il nostro piccolo spettacolo possa causare più danni [ai Sackler].

Il produttore ha poi parlato di un’altra serie molto attesa, sempre sulla scia di Narcos: Griselda, incentrata su Griselda Blanco, una famigerata trafficante di cocaina che verrà interpretata da Sofia Vergara.

Non può fare a meno di essere un po’ un cugino [di Narcos]. Aveva molti elementi in comune, e noi l’abbiamo vissuta un po’ come Narcos, ma volevamo che fosse soprattutto la serie di Sofia. È così brava nel ruolo, ha trovato qualcosa dentro di sé. […] Sophia ci ha fatto capire che voleva fare questa serie, ci diceva: “Voglio farla. Non so se posso farla, ma voglio provarci.” E sapevo che ce l’avrebbe fatta.

Griselda sarà un personaggio molto diverso dalla Gloria di Modern Family, che è il ruolo in cui il mondo identifica Vergara:

È divertente… una volta si è arrabbiata parecchio con me, all’inizio di tutto, cosa che posso sopportare e in questo caso aveva anche ragione. Era una questione di programmazione e impegni pregressi: lei è una macchina da guerra, simile a Kevin Hart, quindi non è folle finire per sbaglio in una sua giornata di 23 ore. Comunque, un giorno, me ne ha dette quattro e questo è successo prima ancora di iniziare le riprese. Ricordo di averla guardata, e lei era arrabbiata, e ho pensato: “Ah, ecco Griselda. Va bene. Ce la faremo!”

Questo ciò che sappiamo su Griselda:

GRISELDA è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”. Sofia Vergara è la produttrice esecutiva e protagonista della serie. Insieme al produttore esecutivo Luis Balaguer, ha iniziato a sviluppare questo progetto otto anni fa presso Latin World Entertainment prima di presentarlo a Netflix. La compatriota colombiana Andrés Baiz si unisce a Vergara nella produzione esecutiva, assicurando anche la regia di tutti gli episodi della miniserie drammatica. Questo progetto è uno dei più recenti dello sceneggiatore e produttore esecutivo Eric Newman, nel quadro del suo accordo globale con Netflix. Ingrid Escajeda è la showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Altri produttori esecutivi sono Doug Miro e Carlo Bernard.

La serie uscirà quest’anno.

Fonte: THR

I film e le serie imperdibili