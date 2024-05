Travis Kelce ha parlato dell’opportunità di recitare nella serie Grotesquerie prodotta per FX da Ryan Murphy.

Il campione di football, durante un episodio del podcast New Heights, ha parlato dell’esperienza vissuta nel lavorare sul set accanto a Niecy Nash-Betts:

Mi sto divertendo così tanto. Ryan Murphy è un incredibile sceneggiatore, regista, produttore, tutto questo… Non c’è semplicemente nulla che non possa fare e tutti sono stati così d’aiuto nel farmi sentire a mio agio.

Kelce ha aggiunto:

In più mi hanno dato quel tipo di direzione di cui ho bisogno e la preparazione che mi serve per interpretare questa parte.

Travis non ha esitato nel sottolineare che la sua inesperienza lo ha messo a disagio, aggiungendo però:

Per ora non mi hanno licenziato, quindi stiamo facendo qualcosa di buono. Non mi hanno detto di andarmene dopo la prima settimana, quindi è stato fantastico.