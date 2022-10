Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: il suggestivo poster della serie Netflix

Netflix ha condiviso un nuovo poster del progetto antologico Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, che Netflix ha pianificato come evento di quattro giorni, con due episodi al giorno, per la stagione di Halloween: dal 25 al 28 ottobre.

Del Toro ha curato una selezione di storie di genere (due delle quali scritte da lui) realizzate da registi di fama mondiale selezionati personalmente da lui. Storie macabre, magiche, gotiche, grottesche o dell’orrore, che “mostreranno le realtà che esistono fuori dal nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità,” spiega Del Toro. “Abbiamo scelto e curato un gruppo di racconti – e di narratori – in grado di portare sullo schermo queste storie provenienti dallo spazio, dal mondo soprannaturale o semplicemente dalle nostre menti. In tempo per Halloween, ciascuna di queste otto storie ci farà dare uno sguardo nell’armadio delle delizie che si trovano sotto la realtà in cui viviamo”.

Ecco le storie, che verranno tutte introdotte da Del Toro nella serie:

Ecco la descrizione degli episodi:

The Murmuring – Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sono le star di un episodio scritto e diretto da Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), basato su una storia originale di Guillermo del Toro.

– Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sono le star di un episodio scritto e diretto da (The Babadook; The Nightingale), basato su una storia originale di Guillermo del Toro. The Autopsy – F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) basato su un racconto breve di Michael Shea, e diretto da David Prior (The Empty Man; AM1200).

– F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) basato su un racconto breve di Michael Shea, e diretto da (The Empty Man; AM1200). Lot 36 – Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sono le star di un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) e Guillermo del Toro; sarà diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

– Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sono le star di un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) e Guillermo del Toro; sarà diretto da (Godfather of Harlem; Narcos). Pickman’s Model – Crispin Glover e Ben Barnes saranno i protagonisti di un episodio scritto da Lee Patterson (Curve; The Colony) basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

– Crispin Glover e Ben Barnes saranno i protagonisti di un episodio scritto da Lee Patterson (Curve; The Colony) basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da (Firestarter; The Vigil). The Viewing – Peter Weller sarà protagonista di un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), scritto a quattro mani insieme ad Aaron Stewart-Ahn.

– Peter Weller sarà protagonista di un episodio diretto da (Mandy), scritto a quattro mani insieme ad Aaron Stewart-Ahn. Dreams in the Witch House – Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) scriverà un episodio basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft, diretto da Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight); il cast verrà annunciato in futuro.

– Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) scriverà un episodio basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft, diretto da (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight); il cast verrà annunciato in futuro. Graveyard Rats – David Hewlett farà parte del cast di un episodio basato su un racconto breve di Henry Kuttner scritto e diretto Vincenzo Natali (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal).

– David Hewlett farà parte del cast di un episodio basato su un racconto breve di Henry Kuttner scritto e diretto (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal). The Outside – Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor; Hunters) scriverà un episodio basato su un racconto breve di Emily Carroll, diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home at Night; The Bad Batch) con Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr.

Fonte: Netflix