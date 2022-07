Apple TV+ ha svelato la data di uscita della docuserie Gutsy – Storie di coraggio, un progetto di Hillary Rodham Clinton e Chelsea Clinton composto da otto episodi, in arrivo il 9 settembre.

Nelle puntate si celebreranno le donne coraggiose divenute fonte di ispirazione

Basata sul bestseller del New York Times delle Clinton, The Book of Gutsy Women, la docuserie mostra Hillary e Chelsea intraprendere un viaggio quanto mai stimolante per incontrare artiste rivoluzionarie, pioniere, attiviste, leader di varie comunità ed eroine di tutti i giorni per mostrarci cosa significa veramente essere donne coraggiose al giorno d’oggi. Hillary e Chelsea, come non le abbiamo mai viste prima, rivelano il loro speciale legame madre-figlia e il modo unico e multi-generazionale con cui affrontano le questioni importanti e attuali evidenziate in ciascuno degli otto episodi.

Ad unirsi a loro ci sono proprio alcune delle loro eroine personali, donne straordinarie, coraggiose e resilienti che hanno lasciato un’impronta nella società e nel mondo, tra cui Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dr. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn, Kate Hudson e molte altre ancora.

La docuserie è prodotta per Apple da HiddenLight Productions in associazione con Left/Right LLC, Hillary Clinton e Chelsea Clinton sono le produttrici esecutive insieme a Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver e Anna Chai, che funge anche da showrunner, con i produttori Kevin Vargas e Claire Featherstone e i consulenti di produzione Huma Abedin e Bari Lurie.

Fonte: Comunicato stampa Apple TV+