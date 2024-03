Marc Helwig, responsabile della Miramax dei progetti televisivi, ha parlato della serie di Halloween in fase di sviluppo, spiegando che sarà legata direttamente al film diretto da John Carpenter nel 1978.

Il progetto è stato annunciato a ottobre, quando lo studio ha firmato un accordo con Trancas per sviluppare e co-produrre lo show, ideato per potenzialmente dare il via a un universo cinematografico che comprende film e serie tv.

Helwig ha dichiarato:

Stiamo procedendo velocemente, è una grande priorità per noi. Abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti negli ultimi mesi con alcune persone davvero talentuose, e penso che avremo molto presto un’idea piuttosto buona di quello che faremo. Speriamo di definire il team creativo davvero presto.

La saga horror di Halloween è ormai composta da oltre 10 film e il responsabile della Miramax ha ricordato quanto sia un mondo davvero grande, la cui storia è arrivata a un epilogo con Halloween ends.

La serie ritornerà quindi alle origini:

La base è il film originale, quello di John Carpenter, i personaggi di quel film, e forse un gruppo di personaggi su cui non ci si è particolarmente concentrati nelle recenti versioni cinematografiche o in alcune di loro. Si tratta completamente di un reset creativo e si ritornerà al film originale invece che tirarla fuori dagli adattamenti recenti.

Al centro della trama della saga c’è il killer Michael Myers che entra in azione, ovviamente durante la notte di Halloween, a Haddonfield, Illinois. La babysitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e il dottor Samuel Lewis (Donald Pleasance) sono i protagonisti che cercano di fermarlo.

Nel 2008 David Gordon Green si è occupato della nuova trilogia, conclusa nel 2022 con Halloween Ends.

