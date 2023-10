Miramax ha acquistato i diritti televisivi della saga horror Halloween e ha annunciato lo sviluppo di una serie televisiva, co-prodotta insieme a Trancas International Films, gestita da Malek Akkad.

Le fonti del sito Deadline sostengono che lo show dovrebbe essere il primo progetto ideato per lanciare un universo cinematografico che comprende progetti televisivi e nuovi film della saga.

A supervisionare la gestione del franchise sarà Marc Helwig, a capo della sezione televisiva di Miramax, che nel comunicato ufficiale dichiara:

Non potremmo essere più entusiasti nel riportare in televisione Halloween. Siamo elettrizzati nell’espandere la nostra partnership lunga e di successo con Trancas e il brillante Malek Akkad nell’introdurre questa iconica saga in una nuova forma di narrazione e a una nuova generazione di fan.