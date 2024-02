La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

L’8 febbraio arriverà sugli schermi di Paramount+ la stagione 2 di Halo e i realizzatori hanno condiviso nuove anticipazioni relative a quello che possono attendersi gli spettatori.

Il regista Otto Bathurst, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato che i nuovi episodi avranno delle importanti sequenze d’azione:

Il primo episodio della prima stagione era: ‘Wow’. Ti stupiva. E questo è un grande spettacolo. Non è un’enorme battaglia, ma è un grande spettacolo. Si tratta di un grande momento, è realmente un grande momento nella storia del canone ed è un grande evento nel mondo di Halo.

Nella nuova stagione verranno introdotti i Precursori e la minaccia rappresentata dal parassita Flood, tuttavia Bathurst non ha svelato i dettagli dell’importante momento:

Non è una grande scena d’azione, ma abbiamo delle enormi sequenze d’azione. Ne abbiamo una enorme.

Il filmmaker si è occupato in veste di regista del quinto e del sesto episodio della stagione 2, quindi i fan probabilmente dovranno attendere un po’ prima di arrivare al momento che ha descritto.

La quarta puntata, invece, è stata montata per dare l’idea che si tratti di un unico piano sequenza. Bathurst, coinvolto come produttore, ha sottolineato:

L’intero quarto episodio è praticamente pieno d’azione. Il quinto inizia con un’enorme scena d’azione e il sesto ne ha due. C’è dell’azione disseminata ovunque. Quello è ciò che abbiamo imparato dalla stagione uno, certamente dalla prospettiva dei fan, ovvero che le scene d’azione erano quello che volevano realmente e che hanno davvero amato. E penso che queste sequenze d’azione hanno appreso quella lezione e siano diventate più sporche, dure e c’è molto di più. Ti sembra realmente di essere nella battaglia e in guerra. Sono maggiormente come dei film di guerra. Sono più simili a questi film di guerra realistici e viscerali, e penso sia grandioso. Credo che i fan le apprezzeranno realmente.

La produttrice Kiki Wolfkill, parlando del quarto episodio, ha quindi spiegato:

Una delle cose che volevamo realmente offrire nella seconda stagione era una prospettiva soggettiva molto più radicata per il pubblico. Volevamo sembrasse più viscerale. Volevamo che la storia e gli eventi sembrassero per lo spettatore davvero immediati. E quindi, con l’episodio quattro, abbiamo avuto un regista chiamato Craig Zisk. Avvengono ovviamente dei grandi eventi nel quarto episodio, si concentra davvero sull’azione. E, anche se avevamo molta azione nella stagione 1, penso che l’approccio a questa fosse davvero diverso. Lo consideriamo quasi un film di guerra per quanto riguarda che sensazioni vogliamo trasmetta e come vogliamo che sembri. E il lavoro con la telecamera era parte di tutto quello e ti fa sentire realmente all’interno di un momento, e quel momento continua a costruire un’intensità. L’episodio sarà super intenso per come lo abbiamo ideato.

La puntata racconterà inoltre una storia da varie prospettive, mostrando più di un personaggio in battaglia. Bathurst ha ribadito che l’episodio è stato costruito in modo meraviglioso:

La quarta puntata è una grande, davvero grande, sequenza di battaglia e abbiamo provato a replicare l’esperienza di gioco.

Il protagonista Pablo Schreiber ha poi spiegato:

Penso che il quarto episodio sia il culmine dell’azione della prima metà della stagione e ha una trama che è molto amata dai fan di Halo e dalle persone che amano il gioco. Copre un po’ del territorio che penso le persone siano realmente interessate a vedere, e personalmente anche io non vedo l’ora di farlo.

Lo showrunner David Wiener, intervistato da ScreenRant, ha poi anticipato:

Ci sono certe parti dell’universo di Halo e degli eventi che sono, penso, così emotivamente risonanti che appartengono realmente a una forma drammatica. Che si tratti della Caduta di Reach o di uno qualsiasi degli altri posti in cui andremo in questa stagione, ci dà l’opportunità di vedere i nostri personaggi nelle situazione maggiormente ad alto rischio con delle lotte immediate, in cui la sopravvivenza è a rischio.

Il produttore ha aggiunto:

Parte di tutto quello è sostenuto dall’atmosfera e dalla prospettiva che usiamo nelle riprese. In questo caso abbiamo usato principalmente una prospettiva davvero soggettiva, con molti piani sequenza e molta azione continua per trasmettere quella sensazione di essere nel combattimento con i nostri Spartan. E il beneficio di quella scelta è che noi, come pubblico, siamo legati non solo al sottile confine tra orrore e azione, ma anche al rischio emozionante legato alla possibilità che non ne escano vivi. Perché potrebbero non sopravvivere.

Wolfkill ha aggiunto:

Si tratta di un momento enorme nella saga di Halo. E provi gli eventi di Reach in un modo che è davvero diverso da come li puoi vivere nei libri o nei videogiochi. Provi l’impatto di ciò che vuol dire essere lì.

Reach, come sanno i giocatori, è uno dei pianeti popolati dagli umani nell’universo di Halo, ed è la principale roccaforte militare dell’USNSC. La colonia, inoltre, ospita 700 milioni di civili, oltre al personale bellico. Nello scontro che verrà mostrato perderanno la vita moltissimi personaggi.

Che ne pensate delle anticipazioni dai produttori della stagione 2 di Halo? Cosa vi aspettate accada nei nuovi episodi?

