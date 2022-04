La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

Su, l’ultimo capitolo della saga videoludica, sta per arrivare un eventocon la serie tv di Paramount+.

Nonostante la serie sia ambientata in un suo universo, e non sia in contatto con gli eventi dei giochi, 343 Industries ha confermato che si terrà un evento speciale dedicato allo show televisivo.

In un intervista con il The Washington Post, Brian Jarrard, Community Director di 343 Industries ha detto quanto segue:

Avremo qualche contenuto ispirato alla serie anche nel gioco, stiamo studiando come unire i punti in comune e portarli su Infinite che, essendo un servizio, ci permette di modificare e influenzare l’esperienza e il contenuto generale nel corso del tempo, anche se sono universi e timeline differenti. Credo che vedrete spesso riferimenti da entrambe le parti, citare la serie sarà molto divertente.

Jarrard ha infine aggiunto che spera che lo show porti nuovi giocatori su Halo Infinite, magari trascinati proprio dalla storia della serie tv.

Halo è disponibile su NOW e Sky.

