La serie tv di Halo debutterà il prossimo, è il suo protagonista Pablo Schreiber è tornato a parlare della questione deldi

in una recente intervista con SlashFilm, l’attore ha dichiarato che per lui mostrare il volto di Master Chief nella serie era una decisione scontata, perchè a differenza del gioco, stai vedendo le imprese dell’eroe, non le stai vivendo in prima persona:

Ho sempre saputo che togliere il casco sarebbe stata una parte importante della serie perché, francamente, è l’unico modo per raccontare questa storia in un formato televisivo. Il gioco è stato realizzato come uno sparatutto in prima persona, in cui dovresti credere di essere Master Chief. Quindi il personaggio è stato tenuto nel vago per questo motivo, e gli infondi la tua personalità e le tue sottigliezze. Questo è uno show televisivo fatto per durare a lungo. Per farlo, devi portare il pubblico con te. E in realtà, l’unico modo per farlo è vedere la faccia, sapere come si sente il personaggio riguardo alle cose che affronta. È così che entri in empatia con loro. È così che vai avanti con loro nel tuo viaggio.

Quindi è sempre stata una cosa necessaria, ed era una cosa necessaria da fare il prima possibile, per mettere il pubblico a proprio agio con questo viaggio. Anche perché il personaggio è stato tenuto nel vago per così tanto tempo. Il processo della prima stagione è davvero il processo in cui John impara che tipo di essere umano è. Quindi, ‘Chi è Master Chief?’ è una specie di grande domanda a cui risponderemo nella prima stagione. È attraverso il processo in cui lui impara a conoscere se stesso, noi, come parte del pubblico, lo scopriremo a nostra volta.