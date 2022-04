, protagonista della serie live action di, ha risposto alle critiche degli hater sulla decisione di mostrare il volto di Master Chief.

Con una foto in costume sul proprio profilo Instagram, Schreiber ha ringraziato tutto il pubblico, hater compresi, con un lungo post d’accompagnamento che potete leggere qui sotto:

Grazie infinite a tutti coloro che hanno supportato la nostra serie! Siamo stati il ​​secondo show di intrattenimento più visto in streaming negli Stati Uniti la scorsa settimana dietro al vincitore dell’Oscar per il miglior film CODA e tra i più visti in Canada! Arriveremo presto in altri territori, la serie di Halo è ora ufficialmente un grande successo e presto diventerà un fenomeno mondiale!

A tutti i fan che hanno aspettato questo momento per così tanto tempo e ai nuovi arrivati ​​che hanno risposto con un sostegno e un amore così travolgenti, sono onorato di essere al servizio di questo fantastico universo e di questa tradizione.

Per tutti i “tifosi” che tifavano contro la squadra di casa, che odiavano la serie prima di vederlo e non erano d’accordo con quello che stavamo facendo, rispetto la vostra opinione e vi amo anche io. Perché la verità è che amiamo la stessa cosa. E continuerò a farmi in quattro ogni giorno per rendere questa serie la migliore versione possibile, per portare attenzione e rispetto sull’universo di Halo che amiamo. Per tutti noi…