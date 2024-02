La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

Nella serie Halo, a differenza di quanto accade nel videogioco, Master Chief rimuove spesso l’elmetto della sua armatura, scelta che ha diviso gli spettatori della serie targata Paramount+.

Il protagonista Pablo Schreiber, parlando con Collider della stagione 2, ha ora dichiarato che i fan dovrebbero abituarsi alla scelta presa dagli autori. L’attore ha ribadito:

Quella è una cosa a cui dovrete abituarvi. Abbiamo stabilito nel primo episodio che sarebbe accaduto. Quello è ciò di cui parla la serie, si tratta di esplorare la dinamica tra John e Master Chief. Quindi, se non sei d’accordo con quell’elemento, potete anche rinunciare alla visione. Per quanto riguarda quello da dire ai giocatori, tornate e vedete le differenze tra la prima e la seconda stagione, e scoprite se vi piace. E, per quanto riguarda il feedback ricevuto, era qualcosa di enorme su tutta la linea. Lo show è stato accolto incredibilmente bene a livello internazionale, e in patria, ma i numeri che abbiamo ottenuto a livello internazionale per Paramount+ sono elevati e folli. Siamo quindi piuttosto felici per quanto riguarda dove siamo arrivati con i feedback e gli affari compiuti per il network.

Schreiber ha proseguito ricordato:

Ora si tratta di creare il tipo di show di cui possiamo tutti essere orgogliosi ed è una missione a cui non rinuncerò mai. Spingerò per ottenerla fino a quando morirò o fino a quando mi chiederanno di andarmene. Voglio realizzare il miglior show possibile e voglio provare a circondarmi di persone che mi aiuteranno a farlo, come accade con questo progetto. Abbiamo iniziato il primo episodio togliendo l’elmetto. Se lo toglie nel corso della stagione perché quella è la storia che stiamo raccontando. Stiamo raccontando la dinamica tra il supersoldato, Master Chief, che è rimasto bloccato in questa armatura per tutta la sua vita, e la sua fiorente umanità, la sua esperienza con l’umanità, quello è John. E, quindi, per raccontare quella storia si deve mostrare entrambi i lati. Devi avere accesso al volto dell’attore. Devi creare una doppia esperienza per il personaggio. Quello è il nostro show.

Pablo ha sottolineato:

Il videogioco è un videogioco. Non si toglie l’elmetto perché lui sei tu, è un avatar per te e devi credere, realisticamente, che quello sei tu. Se lo togli, si priva dell’illusione. Quindi per quello parlo di come l’esperienza del videogioco sia davvero diversa dall’esperienza di uno show televisivo. Quella è la serie che stiamo realizzando e che continueremo a fare. Penso che nella stagione 2 staremo un po’ più attenti sul modo in cui viene usato l’elmetto.

Schreiber ha concluso:

Per me è davvero importante che le scene in cui Master Chief è Master Chief, lo sia realmente e possiamo vivere quell’esperienza. Possiamo capire cosa prova e non include togliersi il tuo elmetto nel mezzo di una battaglia o alla fine di uno scontro solo per poter mostrare il volto.

Il protagonista della serie Halo ha ribadito la sua convinzione che nella serie si stia gestendo quell’elemento narrativo molto bene e con lo scopo di raccontare la storia voluta, mostrando entrambi i lati della storia del personaggio.

Che ne pensate della scelta di far rimuovere l’elmetto a Master Chief nella serie Halo?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Collider

I film e le serie imperdibili