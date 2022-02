, la serie tratta dal popolare videogioco, ha ottenuto ufficialmente ile tornerà quindi con gli episodi della. Il progetto ha ottenuto il via libera alla produzione delle puntate inedite in anticipo rispetto al debutto previsto sugli schermi americani di Paramount+ martedì 24 marzo.

Il ruolo di showrunner della seconda stagione è stato inoltre affidato a David Wiener (Homecoming, Brave New World).

Suit up, Spartans. The wait is almost over. @HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on #ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/0roZG1X2bR

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022