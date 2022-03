La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

La serie tv diè disponibile da ieri su Now e Paramount+, e per celebrarne il lancio, Twitter ha deciso di introdurre una nuovatemporanea.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, se metterete un like a un tweet che parla di Halo (che riporta l’hashtag Halo The Series) il cuore si trasformerà nell’iconico caso di Master Chief. Al momento non sappiamo per quanto tempo sarà attiva la funzione.

Like me when you need me #HaloTheSeries pic.twitter.com/CGhjEohtbV — Twitter Gaming (@TwitterGaming) March 24, 2022

Halo vede come protagonisti Pablo Schreiber (“American Gods”) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (“Californication”, “Hotel Portofino”, “Designated Survivor”) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana. Nel cast anche Bokeem Woodbine (“Fargo”), Shabana Azmi (“Fire”), Natasha Culzac (“The Witcher”), Olive Grey (“Half Moon Investigations”), Yerin Ha (“Reef Break”), Bentley Kalu (“Avengers: Age of Ultron”), Kate Kennedy (“Catastrophe”), Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) e Danny Sapani (“Penny Dreadful”). Si uniscono al cast nei panni di personaggi originali della serie anche Ryan McParland (“6Degrees”), Burn Gorman (“The Expanse”) e Fiona O’Shaughnessy (“Nina Forever”).

