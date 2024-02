Andata in onda dal 2006 al 2011 su Disney Channel, Hannah Montana vede Miley Cyrus nei panni di una teenager che è in segreto una celebre pop star. A interpretare il padre della protagonista, troviamo proprio il vero genitore dell’attrice, Billy Ray, noto cantante. Ospite recentemente del podcast Call Her Daddy, la madre di Miley, Tish, ha rivelato di essere stata lei a spingere il marito, inizialmente riluttante, a prendere parte allo show:

Aveva fatto Achy Breaky [Heart] [brano di grande successo uscito nel 1992] e nient’altro stava funzionando. Poi ho portato Miley a fare il provino per Hannah e ha ottenuto la parte. Poi uno dei direttori del casting ha fatto una battuta come: “Peccato che non possiamo permetterci il suo vero padre”. E io ho risposto: “Oh, forse si‘”.

La famiglia Cyrus, che comprende cinque figli in totale, aveva vissuto a Toronto, in Canada, per uno degli spettacoli di Billy Ray prima che Miley ottenesse il ruolo nella serie di Disney Channel. A questo punto, Tish ha dovuto prendere una decisione difficile:

Miley aveva già ottenuto la parte di Hannah e io ero già stressata dal fatto di dover prendere una decisione. Non potevo, come mamma, avere metà dei miei figli in Tennessee ed essere [a Los Angeles] con Miley, non potevo proprio farlo. E allora ho pensato: “Devo portare tutti i bambini“. E allora ho detto a Billy Ray: “Dovresti andare a fare il provino per il padre. Perché ti amano e sono davvero interessati. Ci sarebbe una riduzione dello stipendio, ma la nostra famiglia potrebbe stare insieme“.

Le parole della donna vanno dunque in contrasto con dichiarazioni passate di Billy Ray, che, in un’intervista del 2011, aveva sostenuto come Hannah Montana avesse “distrutto” la sua famiglia.

FONTE: Spotify