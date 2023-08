Miley Cyrus ha svelato i dettagli di una giornata di lavoro nel periodo in cui era la star di Hannah Montana, spiegando i retroscena del periodo in cui aveva circa 12-13 anni.

La star della musica legge infatti in un video un riassunto dei suoi impegni per una giornata di lavoro che ha preso il via alle 5.30 del mattino. Miley doveva svegliarsi per prepararsi con l’aiuto di un parrucchiere e un truccatore per poi uscire dall’albergo alle 7 di mattina e apparire in un programma televisivo alle 7.15. Successivamente la star di Hannah Montana aveva altre interviste e incontri, per poi presentarsi sul set di un servizio fotografico con il padre e avere altri appuntamenti con i giornalisti.

Il giorno successivo aveva altri impegni di quel tipo fino alle sette di sera, quando era prenotato un volo per tornare probabilmente sul set di Hannah Montana.

Miley ha raccontato:

Quello era un sabato e poi lunedì sono tornata a lavorare la mattina… Sono molte cose, ma pigra non è una di quelle. Quindi penso che questa ragazza meriti un po’ di vacanze.

Su TikTok la star ha inoltre condiviso altri video legati alla sua esperienza in Hannah Montana, come quello in cui racconta le audizioni per ottenere la parte e come è stato coinvolto suo padre nella serie.

Che ne pensate della giornata di lavoro di Miley Cyrus durante gli anni in cui recitava in Hannah Montana?

Fonte: ComicBook