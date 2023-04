Bryan Fuller ha usato tre parole per descrivere quella come sarebbe la stagione 4 di Hannibal se mai venisse realizzata.

Il creatore dello show, intervistato da Nerdist, ha dichiarato:

Fuller ha spiegato poi che, nel tempo, ha continuato a pensare alla possibile continuazione della serie:

Non si tratta tanto di qualcosa che è cambiato per quanto riguarda il modo in cui la sto immaginando, più che altro è stata approfondita. C’è qualcosa sulla situazione in cui abbiamo lasciato Will e Hannibal e a questa potente tenerezza e intimità che stanno vivendo in quel momento che sembra quasi sia una rampa di lancio. Non penso che potremmo tornare indietro, ma dovremmo continuare la traiettoria e quel livello di esplorazione intima tra questi due uomini e la loro storia d’amore queer, quel sfocare in modo queer le identità. E il modo in cui si potrebbe mostrare in una narrazione che possiamo seguire. Non si tratta tanto di un’evoluzione quanto di un’estrapolazione di ciò che era stato ideato per la quarta stagione o di quello a cui abbiamo pensato per la stagione.