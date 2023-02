L’ultima puntata della serie Happy Valley ha ottenuto un record di ascolti sugli schermi britannici di BBC, raggiungendo quota 7.5 milioni di spettatori.

Il risultato è uno dei migliori ottenuti dai progetti drammatici dell’emittente ed è pari a circa il 42% delle persone sintonizzate sugli schermi in quella fascia oraria.

Le sei puntate dell’ultima stagione hanno ottenuto i migliori dati di ascolto dalla messa in onda del finale della sesta stagione di Line of Duty, andato in onda nel maggio 2021. Aggiungendo i dati delle visualizzazioni on demand delle prossime settimane la cifra totale potrebbe arrivare a 10-11 milioni.

La terza stagione, arrivata su BBC sette anni dopo la precedente, ha mostrato Sarah Lancashire nuovamente nel ruolo del sergente Catherine Cawood, alle prese con Tommy Lee Royce, il criminale psicopatico interpretato da James Norton.

Il successo della serie ha inoltre portato la cittadina di Hebden Bridge, nel West Yorkshire, a ottenere un incredibile successo per quanto riguarda il numero di turisti arrivati nell’area, dove vivono solo 4.500 abitanti. Il debutto dello show su Netflix, inoltre, ha aumentato il pubblico dello show. Il proprietario di un negozio di dolci della cittadina ha dichiarato a The Times:

Siamo qui da 15 anni e facciamo parte della città. Tutti i nostri clienti parlano di Happy Valley. Non ho sentito nessuno parlarne male. Tutti lo amano. Amo guardare la serie con la famiglia. Abbiamo avuto in negozio Sarah Lancashire un paio di volte… Una donna della Nuova Zelanda una volta è entrata e mi ha chiesto di Happy Valley. La serie mostra quanto sia meravigliosa la città.

L’attenzione legata a Happy Valley, secondo i reportage, ha permesso ai commercianti di superare un inverno difficile dal punto di vista degli affari.

