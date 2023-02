Lo speciale di San Valentino della serie animata Harley Quinn potrà contare sulla presenza di Brett Goldstein e delle nuove immagini regalano delle anticipazioni in attesa della messa in onda sugli schermi americani prevista per il 9 febbraio.

Lo show mostrerà cosa accade alla protagonista Harley (Kaley Cuoco) mentre affronta la sua relazione con Poison Ivy (Lake Bell).

Nel mondo dello show ci sono poi delle apparizioni di icone della DC come Darkseid (Michael Ironside) e Bane (James Adomian).

Goldstein, star di Ted Lasso, avrà un ruolo importante in Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special con la parte di una celebrità star di uno spettacolo in cui appare a petto nudo e legge poesie di Lord Byron mentre lucida il suo Emmy.

I produttori Patrick Schumacker e Justin Halpern hanno dichiarato a Entertainment Weekly:

Lui è un afrodisiaco che cammina e parla. Un corno di rinoceronte macinato diventato carne.

Quando i ferormoni di Ivy sfuggiranno al suo controllo e renderanno tutti a Gotham City incredibilmente eccitati sessualmente, situazione a cui si aggiunge la presenza di Brett Goldstein, ci sarà più di un pericolo in città.

Schumacker ha seguito l’attore durante la sua performance vocale e ha spiegato:

Brett è così umile, ha detto davvero: ‘Volete che lo faccia come Roy Kent?’. E ho risposto: ‘No, vorrei che tu lo facessi come se fossi tu’, e sembrava fosse stato preso un po’ alla sprovvista. Ed è stata davvero affascinante, ovviamente. Ma no, sembrava giusto perché è un rubacuori, che piaccia oppure no. Mi dispiace, Brett!

Halpern ha aggiunto:

Negli ultimi anni ha avuto chiaramente un certo successo, con Ted Lasso, il suo podcast e il suo stuolo di premi, e ora come co-creatore di Shrinking per Apple TV+, quindi sembrava che mostrare un attore di serie A a Gotham per una performance di San Valentino sarebbe diventato un evento soldout, ed è quello che richiedeva la storia.

Fonte: EW