Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 della stagione 4 di Harley Quinn, fanno una comparsa anche i due multimiliardari Elon Musk e Mark Zuckerberg.

In “Business Conference Without Chlamydia”, Poison Ivy si dirige sulla luna per una convention di supercriminali organizzata da Lex Luthor.

Ivy si ferma a un panel chiamato “Corporate Greenwashing: The End of the Trend?” con un relatore che assomiglia sospettosamente a Elon Musk. Tuttavia, non viene mai chiamato per nome. Ivy in seguito incontra Zuckerberg durante un’escursione nello spazio e lo chiama per nome.

Quando vediamo per la prima volta il sosia di Musk al pannello, Ivy lo trascina via per prendere il suo posto. Per quanto riguarda Zuckerberg, Ivy lo sgancia dalla roccia lunare a cui è legato e lo manda a fluttuare nel vuoto dello spazio. Per tutto il resto dell’episodio, le persone alla convention cercano Zuckerberg e #WheresMark va in tendenza.

Più tardi, le cose vanno male quando Lex scopre che Ivy ha parlato ai panel senza dirglielo, il che lo porta a cacciare tutti dalla luna. Vediamo quindi il personaggio dall’aspetto di Elon che combatte con una donna per raggiungere un’uscita, ma viene colpito in testa e gli salta un occhio.

La serie ha per protagonista Harley Quinn (Kaley Cuoco), che vuole farcela da sola a Gotham City insieme a un gruppo pazzo di criminali e amici.

La serie di Harley Quinn è purtroppo ancora inedita nel nostro paese.

Lo show può contare su un cast di doppiatori che comprende Kaley Cuoco, Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale, e Alan Tudyk. La serie si è spostata su HBO Max dopo che DC Universe ha abbandonato la produzione delle serie originali.

