Harrison Ford è protagonista della serie Shrinking accanto a Jason Segel, ma la star di Indiana Jones non aveva idea di chi fosse il collega prima di essere coinvolto nel progetto targato Apple TV+, in arrivo il 27 gennaio.

Il produttore Bill Lawrence, intervistato da TV Insider, ha infatti ricordato:

Harrison ha quindi chiesto:

Lawrence ha replicato:

La situazione ha quindi portato Ford a chiedere, un po’ spiazzato:

Jason è coinvolto nel progetto come sceneggiatore, produttore e interprete, e Lawrence ha quindi ritenuto necessario rispondere a Harrison Ford che gli avrebbe inviato un paio di film da vedere prima che le due star entrassero in contatto.

Il produttore ha inoltre ammesso che ha avuto il coraggio di contattare Ford perché il suo approccio è cambiato:

Sono arrivato a un’età in cui non ho paura e non sono imbarazzato dal fatto che le persone mi dicano di no, come accadeva quando ero un ragazzino.