Harry & Meghan: BBC si difende dalle accuse legate allo spazio dato alle notizie sulla docuserie

La docuserie Harry & Meghan, di cui arriverà il Volume 2 su Netflix il 15 dicembre, ha creato qualche problema anche ai responsabili di BBC, non solo alla famiglia reale.

Gli spettatori hanno infatti inviato numerose lamentele all’emittente britannica accusandola di aver dato troppo spazio alle notizie riguardanti il progetto realizzato dalla coppia che si è trasferita negli Stati Uniti.

I responsabili dell’Executive Complaints Unit della BBC hanno rivelato di aver ricevuto un gran numero di proteste, ribadendo però che le linee guida dal punto di vista editoriale sono state seguite correttamente, quindi non ci sarà alcun provvedimento per i contenuti riguardanti gli episodi di Harry & Meghan proposti sugli schermi.

Il report pubblicato online sostiene di aver verificato le critiche in cui si sostiene che:

la nostra copertura della serie Netflix Harry & Meghan fosse eccessiva e che stessimo promuovendo Netflix.

BBC sostiene però che lo spazio dato allo show è legato al fatto che si trattasse di un titolo molto atteso, al centro delle ipotesi riguardanti quello che avrebbero potuto dire il Duca e la Duchessa di Sussex per quanto riguarda le loro esperienze all’interno della Famiglia Reale, e su cosa avrebbe potuto voler dire per i legami nella famiglia e di come gli episodi potrebbero avere degli effetti sulla percezione pubblica della Famiglia Reale.

L’emittente ha poi aggiunto che si è deciso di riportare le notizie riguardanti le accuse per l’uso di clip e immagini fuorvianti per il trailer.

I cittadini britannici sembrano inoltre stanchi dello spazio dato alle accuse rivolte alla famiglia reale e al suo presunto razzismo, come dimostrano le lamentele legate anche ai presunti commenti di Lady Susan Hussey durante un ricevimento a Buckingham Palace, riportati da Ngozi Fulani, CEO di un’organizzazione benefica.

Vari spettatori hanno sostenuto che le informazioni date fossero poco equilibrate a sfavore dell’anziana nobile, ma è stato dichiarato che le critiche non sono state verificate, essendoci stato spazio anche per le dichiarazioni di persone che conoscono Lady Hussey da molti anni.

Che ne pensate delle critiche rivolte alla BBC per la copertura della docuserie Harry & Meghan? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline