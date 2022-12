Harry & Meghan: dal primo appuntamento al razzismo nel Regno Unito, le rivelazioni della coppia nei primi 3 episodi

I primi tre episodi di Meghan & Harry sono arrivati su Netflix, condividendo nuove rivelazioni e dettagli sulla vita privata dei due membri della famiglia reale che ora vivono negli Stati Uniti e sui motivi per cui si sono allontanati dal Regno Unito.

I portavoce della famiglia reale hanno già smentito che, come viene riportato sugli schermi all’inizio della visione, ci sia stato un rifiuto a commentare le dichiarazioni presenti nel progetto diretto da Liz Garbus, sostenendo che non sia mai arrivata una richiesta da parte dei produttori, ma solo un’e-mail da un’organizzazione sconosciuta di cui hanno provato a verificare la veridicità contattando Netflix e Archewell Productions, senza aver mai ricevuto alcuna risposta in tal proposito.

Il racconto della loro storia d’amore

Le prime tre puntate contengono delle interviste completate prima del mese di agosto 2022. Negli episodi la coppia ripercorre le tappe della loro relazione che hanno condotto alle nozze.

Harry sostiene di aver visto una foto di Meghan nel feed dei social di un’amicizia in comune e aver chiesto di essere messo in contatto con lei. I due avrebbero quindi iniziato a scambiarsi dei messaggi prima di incontrarsi per la prima volta a Londra (in una clip i due rivelano i dettagli del loro appuntamento).

I due hanno poi sostenuto che la famiglia reale avesse qualche problema all’idea che Meghan fosse un’attrice, essendo convinti che questo avrebbe portato la relazione a finire piuttosto in fretta. Harry ha inoltre aggiunto che c’era chi credeva fosse impossibile per lui avere una fidanzata così “bella e intelligente”. Silver Tree, che era uno dei produttori di Suits, ha invece dichiarato che dopo che la storia d’amore era diventata pubblica, alcuni fotografi avevano provato a comprare le informazioni riguardanti i giorni e gli orari in cui l’attrice sarebbe stata presente sul set per poter scattare delle foto. NBC ha quindi deciso di assumere dei responsabili per la sicurezza, oltre a prendere precauzioni come far compiere all’attrice e al suo autista un percorso diverso ogni giorno per arrivare agli studi.

Harry, come terzo appuntamento, ha invitato Meghan a trascorrere con lui cinque giorni in Botswana, dove stava seguendo le attività di un’organizzazione che si occupa della protezione della fauna e della flora in pericolo. I due si erano incontrati di persona solo un mese prima e, dopo un po’ di imbarazzo, si sono sentiti entrambi molto in sintonia.

I paragoni con la principessa Diana

Secondo Harry, Meghan avrebbe molti punti in comune con sua madre Diana, morta quando aveva solo 12 anni, e nelle puntate si vede sua moglie mentre mostra al figlio Archie una foto della principessa appesa nella loro casa, ricordandogli che è la nonna.

Harry ha sostenuto di non avere molti ricordi della madre risalenti agli anni della sua infanzia che, tuttavia, è stata “piena di risate, gioia e avventure”. Il figlio di Carlo sostiene di aver bloccato quei ricordi, nonostante abbia ancora impressa la risata di Diana e il fatto che le dicesse sempre ‘Puoi metterti nei guai, semplicemente non devi farti scoprire’. Harry sostiene anche di aver visto la madre piangere e affrontare molto stress, criticando il fatto di aver dovuto uscire in pubblico insieme al fratello dopo la morte, soffrendo e piangendo in privato, ma presentandosi all’esterno per incontrare le persone e stringere mani.

Le dichiarazioni sul razzismo e sulle rispettive famiglie

Doria Ragland, madre di Meghan, ha sostenuto che negli ultimi cinque anni abbiano affrontato molti problemi e di aver subito capito che era la persona giusta per la figlia, reduce da un divorzio e da altre relazioni fallite.

La donna ha inoltre dichiarato di aver parlato con lei anche del fatto che avrebbe dovuto affrontare dei commenti razzisti. L’allontanamento dal padre Thomas, invece, viene giustificato dal fatto che abbia venduto ai paparazzi delle foto in cui posava fingendo di preparsi al matrimonio. Madre e figlia sostengono che questo avesse dimostrato che era pronto a “vendere” la sua relazione con la figlia, ma non vengono riportate le dichiarazioni di Thomas che non ha mai incontrato Harry e ha sempre dichiarato di aver fatto un accordo con il fotografo dopo l’assicurazione che sarebbe stato lasciato in pace nelle settimane successive, non sapendo come liberarsi dell’attenzione dei media. Meghan ha poi dichiarato di non conoscere realmente la sorellastra Samantha e di aver trascorso pochi giorni della sua vita in sua presenza, nonostante abbia sempre voluto avere una sorella, e che sia stata colpa delle dichiarazioni della donna che ha deciso di non invitare la nipote al suo matrimonio.

Meghan ha ricordato l’obbligo di inchinarsi di fronte a Elisabetta II durante il suo primo incontro con la regina, compiendo un paragone con un parco di divertimenti ispirato all’epoca medievale che ha già fatto infuriare molti cittadini britannici e opinionisti. L’ex interprete di Suits ha poi sostenuto che il principe William e sua moglie Catherine siano stati estremamente formali durante il loro primo incontro, a cui lei si è invece presentata in jeans strappati e senza scarpe, oltre a sottolineare che è sempre stata pronta ad abbracciare tutti, atteggiamento non compreso realmente dai membri della famiglia del fidanzato.

Meghan ha poi sostenuto che ha smesso di indossare abiti colorati per non distogliere l’attenzione dagli altri membri della famiglia reale, dichiarando che quello è uno dei tanti modi in cui ha cercato di integrarsi senza riuscirci.

Harry è convinto che fosse necessario andare via dal Regno Unito per poter “salvare” sua moglie dalla stessa sorte riservata alla madre, non avendo ottenuto una sicurezza maggiore perché nella famiglia reale l’elemento razziale non veniva considerata un’aggravante rispetto al trattamento riservato agli altri membri.

La coppia ha poi condiviso la propria opinione che il Regno Unito sia una nazione razzista e la famiglia reale non sia consapevole della propria visione influenzata dal colonialismo e dal passato. Alcuni esperti hanno infine sostenuto davanti alle telecamere che ci sia un legame tra la Brexit e il razzismo esistente nella nazione, oltre ad arrivare a definire il Commonwealth come l’Impero 2.0.

