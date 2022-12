Harry & Meghan: molte scene della docuserie sono state girate in una villa in affitto

Molte scene della serie Harry & Meghan sono state girate in una villa di Santa Barbara presa in affitto, non nella loro casa che si trova a Montecito, in California.

Il sito Dirt ha svelato che le immagini in cui la coppia è con il figlio Archie all’esterno di una casa o in cui nascondono delle uova di Pasqua per divertirsi con il bambino, svelando degli spazi lussuosi e spettacolari, sono state girate in una proprietà attualmente in vendita, da circa un anno, a un costo di 33.5 milioni di dollari.

La residenza presa in affitto per le riprese è composta da sei stanze da letto, otto bagni, una cucina di perfetta persino per uno chef professionista e una stanza dove possono essere proiettati film e serie tv su uno schermo di grandi dimensioni, oltre ad avere stanze adibite a plaestra e a stanza giochi per i bambini.

La casa di Harry e Meghan, acquistata a un costo di 14.6 milioni di dollari, ha invece nove stanze da letto, 16 bagni, una piscina e un campo da tennis.

Attualmente non è chiaro il motivo per cui la coppia abbia deciso di prendere in affitto un’altra casa per realizzare le interviste, e ricreare alcuni momenti di vita in famiglia, presenti nei sei episodi distribuiti su Netflix, anche se probabilmente si è trattato di una scelta per rispettare la privacy e la sicurezza.

Il principe britannico e sua moglie Meghan Markle hanno già annunciato il loro prossimo progetto come produttori: la docuserie Live to Lead, realizzata alcuni anni fa e non ancora distribuita sugli schermi, ispirata agli insegnamenti di Nelson Mandela. Tra le persone intervistate c’è anche il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, che ha preso però le distanze dalla coppia ricordando di aver partecipato al progetto nel 2019, quando Harry e Meghan non erano coinvolti in nessun modo nella produzione.

