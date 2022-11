Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti di HBO Max, ha parlato della possibilità che vengano realizzati nuovi progetti della saga di Harry Potter destinati alla piattaforma di streaming.

Intervistata da Variety, ha ora dichiarato:

Warner aveva proseguito la saga con la saga cinematografica di Animali fantastici e con uno speciale dedicato alla reunion del cast del film La pietra filosofale, in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita nelle sale.

Aubrey ha quindi parlato dei fan di Harry Potter e della possibilità di realizzare delle serie tv ambientate nell’universo magico di Hogwarts spiegando:

I fan di Harry Potter non hanno paragoni per quanto riguarda l’appetito senza fine per le storie e nuovi modi di interagire con questi personaggi. Attualmente non abbiano nulla in fase di sviluppo attiva. Ma siamo molto concentrati su quel mondo, perché i fan richiedono a gran voce nuove storie.