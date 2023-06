Natalia Tena, interprete di Tonks nei film di Harry Potter, ha svelato che tornerebbe volentieri nella serie reboot di HBO, questa volta nei panni di una professoressa.

In una recente intervista per promuovere John Wick 4, l’attrice si è detta pronta a tornare nell’universo di Harry Potter, magari come professoressa:

E in realtà, quando ho scoperto la serie della HBO, il mio primo pensiero da attrice è stato “Oh, non rifatelo” Ma poi ho pensato, “No, potrebbe essere sorprendente!” Mi sono davvero emozionata. E poi ho pensato: “Sarò abbastanza grande ora per interpretare uno degli insegnanti? Come posso ottenere un altro posto in questo fantastico progetto?” Quindi, lo sottoporrò sicuramente al mio agente.

Ipotizzando che lo sceneggiatore e showrunner venga trovato entro la fine dell’estate, è difficile pensare che le riprese della prima stagione possano iniziare prima dell’estate del 2024. Ecco quindi che un momento ideale per il lancio della serie su MAX potrebbe essere il Natale del 2025. Ovviamente sono solo ipotesi, ma ci vorranno almeno due anni (senza intoppi o rallentamenti) prima che si veda qualche immagine della serie.

La serie prodotta da Warner Bros Discovery riporterà i fan a Hogwarts, adattando in modo fedele i romanzi di J.K. Rowling.

Lo show prodotto per Max, la nuova piattaforma di streaming di HBO, dovrebbe essere composta da sette stagioni.

