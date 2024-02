Nel corso di una riunione con gli azionisti, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha aggiornato sullo sviluppo della serie di Harry Potter.

“Non abbiamo mai nascosto la nostra emozione attorno a Harry Potter” ha spiegato Zaslav. “L’ultimo film è stato realizzato più di 12 anni fa” ha dichiarato, senza però fare menzione della saga di Animali Fantastici.

L’amministratore delegato ha confermato di esser stato a Londra “alcune settimane fa” per incontrare J.K. Rowling e la sua squadra in compagnia di Casey [Bloys, capo di HBO] e Channing [Dungey, capo Warner Bros Television] per discutere del progetto.

Abbiamo trascorso un po’ di tempo con JK e la sua squadra. Entrambe le parti sono così emozionate di riaccendere questa saga. Le nostre discussioni sono state fantastiche e non potremo essere più emozionati per il futuro.

Ha poi svelato che il debutto è per il momento previsto per il 2026:

Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan in tutto il mondo su MAX. Puntiamo a un debutto nel 2026.

Con un debutto previsto per il 2026 è probabile che le riprese si tengano nel 2025. Il 2024 sarà quindi incentrato sulla ricerca di showrunner e sceneggiatori, poi si darà il via alla pre-produzione con la stesura della sceneggiatura e soltanto dopo si sceglierà il cast.

