potrebbe forse tornare con lae nelle ultime ore un piccolo dettaglio è riuscito ad alimentare le ipotesi dei fan di un possibile rinnovo per la serie con star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld nei ruoli di Clint Barton e Kate Bishop.

Disney, inizialmente, aveva proposto lo show Marvel nella categoria degli Emmy dedicata alle miniserie e alle serie antologiche, tuttavia ora la pagina ufficiale per la promozione dei titoli in vista delle possibili nomination ha compiuto una modifica, dichiarando che Hawkeye è in corsa come Comedy.

Per ora Marvel Studios non ha ancora annunciato la realizzazione di una possibile seconda stagione e solo Loki ,tra i titoli realizzati per Disney+, ha ottenuto il rinnovo per la produzione di nuovi episodi.

La storia potrebbe però proseguire senza particolari problemi, considerando inoltre che ha dato vita allo spinoff Echo, con star Alaqua Cox.

Che ne pensate? Vorreste che Hawkeye ottennesse il rinnovo per la stagione 2?

Tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Marvel grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook