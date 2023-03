HBO Max avrà prossimamente nuovi prezzi previsti per l’abbonamento e dovrebbero arrivare migliaia di nuovi titoli nel catalogo della piattaforma.

I prezzi, secondo quanto riportato da Bloomberg, saranno 10 dollari al mese per la versione con le inserzioni pubblicitarie, che dovrebbe essere chiamata Max, e 15-16 dollari al mese per quella priva di spot.

Warner Bros. avrà inoltre un nuovo abbonamento a circa 20 dollari al mese, con una migliore qualità video e altre opzioni.

David Zaslav sta progettando un nuovo servizio di streaming fin dalla decisione di fondere WarnerMedia e Discovery Communications, che possiede vari network, ed è convinto che l’aggiunta della programmazione reality al catalogo posso aiutare a contrastare Netflix, Disney+ e Amazon.

Warner Bros Discovery ha circa 96.1 milioni di abbonati, molti dei quali riceveranno HBO Max. Zaslav aveva criticato il precedente approccio di HBO Max, sostenendo che la società spendesse troppi soldi nella programmazione senza concentrarsi sul profitto. HBO, nonostante il maggior numero di premi ottenuti dalle proprie serie, era comunque alle spalle di Netflix, Disney+ e Amazon con decine di milioni di abbonati in meno. Il CEO della società ha quindi deciso di cambiare alcuni dettagli della strategia come la vendita dei servizi di HBO Max tramite il canale di Amazon, ora non più possibile, e ha rinnovato gli accordi per la distribuzione dei contenuti originali in Australia con Foxtel e in Giappone con U-Next.

Warner Bros svelerà prossimamente, nel mese di aprile, il nuovo servizio di streaming durante un evento organizzato per la stampa.

Fonte: Bloomberg