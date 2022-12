A seguito delle numerose cancellazioni attuate da Warner Bros Discovery, alcune delle serie tv di HBO Max verranno proposte ad altri servizi streaming.

Alcune delle serie tv cancellate verranno inoltre rimosse dal servizio streaming, e di conseguenza proposte ad altri servizi streaming, tra cui quelli FAST (servizi gratuito e supportati da pubblicità, come TUBI, Pluto TV o Freevee). La decisione di Warner Bros. Discovery di spostare alcuni dei suoi programmi su servizi di streaming esterni è per valutare strategicamente il modo migliore per massimizzare il pubblico e le opportunità di monetizzazione dei propri contenuti. Parte di questa mossa alla fine porterà alla creazione del servizio FAST di Warner Bros. Discovery, anche se ulteriori dettagli sullo stesso non saranno condivisi fino al 2023.

Tra queste serie tv che abbandoneranno HBO Max troviamo:

Westworld – stagioni 1, 2, 3, 4

The Nevers – stagione 1

Raised by Wolves – stagioni 1, 2

FBOY Island – stagioni1, 2

Legendary – stagioni 1, 2, 3

Finding Magic Mike – stagione 1

Head of the Class – stagione 1

The Time Traveler’s Wife – stagione 1

Ovviamente al momento questa notizia riguarda principalment ei lmercato americano, non sappiamo se nel nostro paese cambierà qualcosa (Westworld per esempio è disponibile su Now).

