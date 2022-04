ha pubblicato undedicato agli eroi, le cui avventure sono disponibili sulla piattaforma streaming.

Nel video, che potete vedere nel tweet qui sotto, trovano spazio non solo Peacemaker e la serie animata Harley Quinn, che sono disponibili in esclusiva per il servizio in abbonamento, ma anche The Batman, Birds of Prey, WonderWoman 84 e Doom Patrol. Si tratta di un mix di più scene prese da molti dei film e dalle serie DC Comics, possiamo vedere anche Man of Steel, Shazam! e Aquaman tra le altre pellicole presenti.

Welcome to the streaming home of DC. @DCComics pic.twitter.com/hWlP8dVNCJ — HBO Max (@hbomax) April 4, 2022

HBO Max viene proprio definita la casa della DC, quanto meno per quel che riguarda lo streaming. Purtroppo non sappiamo ancora se e quando il servizio arriverà nel nostro paese.

Cosa ne pensate di questo trailer di HBO Max dedicato agli eroi DC Comics? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book