Il regista Euros Lyn ha svelato in che modo il coordinatore di intimità ha lavorato con Kit Connor e Joe Locke, i protagonisti di Heartstopper, in occasione delle riprese della stagione 2.

Il filmmaker, intervistato da RadioTimes, ha lodato il lavoro compiuto da David Thackeray nel gestire le sequenze in cui Nick e Charlie si baciano.

Lyn ha spiegato:

Il regista ha quindi proseguito:

Dopo che ha fatto quell’analisi con me e gli attori, allora lavora con gli interpreti in modo davvero tecnico. Spiega: ‘Metti la tua mano lì, la tua in quella posizione, e poi ti avvicini per il bacio. Il bacio dura cinque secondi e poi, mentre termini il bacio, respiri’.