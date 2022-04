Una delle sorprese più piacevoli di, la serie tratta dal webcomic di Alice Oseman appena uscita su Netflix, è senza dubbio il cameo inaspettato dinei panni della madre di Nicholas Nelson (Kit Connor), il ragazzo del quale il protagonista Charlie Spring (Joe Locke) si innamora.

Sarah, la madre di Nick, ha un ruolo piccolo ma fondamentale nella serie, è una donna gentile in grado di fornire grande supporto al figlio. La Colman ha vinto il premio Oscar per La favorita, ma non disdegna il piccolo schermo, essendo apparsa in serie come Fleabag, The Crown e The Night Manager. Il suo coinvolgimento in Heartstopper non era stato annunciato, e ora in un’intervista con Metro Oseman e il produttore Patrick Walters parlano di come è nato. L’idea è venuta inizialmente a Walters:

È sempre stato il nostro sogno. Parlando con Alice, ho suggerito il nome di Olivia Colman per la parte della madre di Nick, mi sembrava una totale fantasia. Sarebbe stato fantastico… ma completamente improbabile. Quindi ci siamo limitati a mandarle la sceneggiatura… e lei ha risposto di sì!

Aggiunge Oseman:

Sembrava l’idea più stupida di sempre, visto quanto è famosa. Pensavo non avrebbe mai voluto la parte, e che nessuno di famoso avrebbe accettato un ruolo come questo. E invece mi sbagliavo!

Le riprese delle scene di Olivia Colman sono durate complessivamente due giorni. Nemmeno Kit Connor, che doveva girare le scene con lei, sapeva del suo coinvolgimento:

Sulla lista del cast c’era un cerchio. Continuavamo a dirci: chi sarà? Sicuramente qualcuno di interessante! L’hanno tenuta segreta perché non erano sicuri di riuscire a coinvolgerla o no.

Nel cast di Heartstopper ci sono anche Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Sebastian Croft, Tobie Donovan e Rhea Norwood.