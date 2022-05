La serieha ottenuto da parte di Netflix ilper la stagione 2 e anche per la 3.La piattaforma di streaming ha annunciato il ritorno dell’adattamento della graphic novel di Alice Oseman dopo aver analizzato i costi e la performance ottenuta dal progetto.

Heartstopper è per la terza settimana nella Top 10 dei titoli più visti in lingua inglese a livello globale ed è entrata nella classifica dei dieci contenuti con il maggior numero di visualizzazioni in ben 54 nazioni dopo il debutto avvenuto il 22 aprile.

La serie, inoltre, ha ottenuto un’accoglienza particolarmente positiva raggiungendo la percentuale del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ed essendo al centro delle conversazioni sui social grazie alla rappresentazione molto apprezzata degli adolescenti e della rappresentazione della comunità LGBTQ.

Le canzoni presenti nella colonna sonora, inoltre, sono entrate nella classifica di Billboard e le vendite della graphic novel hanno registrato un aumento del +1700%.

Alice Oseman sarà nuovamente la sceneggiatrice die prossimi episodi con protagonisti gli attori Kit Connor e Joe Locke nei ruoli del giocatore di rugby Nick e Charlie, i due teenager che trasformano un’improbabile amicizia in un sentimento più profondo mentre, con i loro amici, affrontano la scoperta personale e imparano ad essere se stessi.

