Sebastian Croft ha confermato che non tornerà nel cast della stagione 3 di Heartstopper.

Ben Hope, ex fidanzato di Charlie Spring (Joe Locke), negli episodi disponibili su Netflix aveva provato a riappacificarsi con il protagonista, senza riuscirci.

Ben, mentre i due personaggi si trovano all’esterno del Lambert College of Art, ammette di essere una persona “incasinata” e dimostra di provare rimorso per la crudeltà dimostrata mentre stava frequentando il ragazzo. Charlie sostiene che il trauma inflitto era troppo per farlo sparire con un semplice “mi dispiace”, aggiungendo che spera Ben diventi una persona migliore, ma non volendo essere coinvolto in nessun modo nella sua vita.

Alice Oseman ha inoltre confermato: “Il ruolo di Ben in Heartstopper è ora completo”. Il giovane ha quindi deciso di iniziare un nuovo capitolo cambiando scuola.

Oseman ha però ricordato che il personaggio è maggiormente presente nelle puntate rispetto alla storia originale. Croft ha spiegato:

Io e Alice avevamo la sensazione che dovesse avere un arco narrativo all’insegna della redenzione. Lo trovo un modo davvero meraviglioso per avere queste due persone che hanno affrontato molto, e Ben è stato orribile con Charlie, e che hanno quella conversazione e l’esplorano maggiormente in profondità rispetto a quanto penso avessimo fatto nella prima stagione.

Oseman sostiene che sarebbe crudele e inutile scrivere una storia in cui Charlie perdona Ben, soprattutto dopo il modo un cui ha trattato il ragazzo. L’autrice ha sottolineato:

Ben può diventare una persona migliore, ma Charlie non avrebbe dovuto assistere a quel processo, sostenerlo o offrire qualsiasi tipo di perdono. E non lo farà.

Sebastian ha aggiunto:

Volevo realmente avere un momento in stile Heartstopper in qualche modo. Vedo questo mondo meraviglioso di Heartstopper e poi Ben non può essere il benvenuto… Sento che molte persone saranno in connessione con quella sensazione di avere paura nel diventare parte della comunità ed essere al proprio posto.

Oseman ha però lodato il lavoro compiuto da Croft:

So che farà delle cose incredibili, e farò sempre il tifo per lui.

Fonte: RadioTimes

