La stagione 2 di Heartstopper ha debuttato con un punteggio del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Nonostante al momento la percentuale si sia abbassata al 97 % per la critica (con 36 recensioni) e al 99% per il pubblico (con 500 e più voti) si tratta comunque di una media estremamente positiva per lo show Netflix.

La seconda stagione della serie è basata sul Volume 3 dei fumetti di Alice Oseman, ed è incentrata su Nick e Charlie mentre affrontano il loro nuovo rapporto. Ma non solo: Tara e Darcy affrontano delle sfide inattese, e Tao ed Elle cercano di capire se possono essere più di amici. Con gli esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo scolastico da pianificare, la gang ha molto da gestire durante il percorso verso le nuove fasi della loro vita, dell’amore e dell’amicizia.

Il cast di Heartstopper comprende Kit Connor nel ruolo di Nick, Joe Locke nel ruolo di Charlie, Corinna Brown nel ruolo di Tara, Kizzy Edgell nel ruolo di Darcy, William Gao nel ruolo di Tao e Yasmin Finney nel ruolo di Elle.

Basata sul romanzo grafico omonimo di Alice Oseman, la prima stagione del dramma LGBTQ+ è uscita nel 2022 ottenendo recensioni entusiastiche e ottenendo subito un doppio rinnovo. La serie ha ottenuto cinque Children’s and Family Emmy Awards.

