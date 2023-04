CM Punk parteciperà alla stagione 2 di Heels nonostante le divergenze attuali con l’AEW.

Punk ha anticipato un ritorno nella stagione 2 di Heels sui suoi social media, e Stephen Amell ha assicurato ai fan che questa volta il wrestler avrà un ruolo ancora più importante.

L’attore ha confermato a TV Line che Punk e la moglie AJ Mendez parteciperanno più attivamente alla stagione 2 dello show. Punk riprenderà il ruolo di Ricky Rabies, già visto nella prima stagione.

Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison Luff, Kelli Berglund, Chris Bauer, Robby Ramos, Allen Maldonado, Trey Tucker, Roxton Garcia, James Harrison e David James Elliott nel ruolo del padre dei due protagonisti. Lo show è stato scritto da Michael Waldron (Rick and Morty) in collaborazione con Mike O’Malley (Survivor’s Remorse), impegnato anche come showrunner.

La prima stagione di Heels è disponibile su Starzplay.

Fonte: Comic Book