Heels, la serie ambientata nel mondo dei wrestler con star Stephen Amell, sta per approdare su Netflix, annuncio che ha portato i fan a sperare in un possibile rinnovo per la stagione 3.

La piattaforma di streaming ha ottenuto infatti i diritti del progetto, cancellato da Starz dopo sole due stagioni. Chi spera in una continuazione della storia deve tuttavia prendere in considerazione il fatto che Amell è ormai coinvolto come star dello spinoff di Suits ambientato a Los Angeles, mentre il co-protagonista Alexader Ludwig sarà la star della nuova serie Earth Abides prodotta per MGM+. Gli impegni dei due attori potrebbero quindi ostacolare un possibile tentativo di proseguire la storia con un terzo capitolo.

Che ne pensate dell’arrivo di Heels su Netflix? Potrebbe portare a un rinnovo per la stagione 3?

Heels è stata creata e scritta da Michael Waldron e racconta la storia dei fratelli Spade che devono occuparsi dell’attività di famiglia, cercando di individuare il modo giusto per rimanere protagonisti nel competitivo mondo del wrestling.

Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison Luff, Kelli Berglund, Chris Bauer, Robby Ramos, Allen Maldonado, Trey Tucker, Roxton Garcia, James Harrison e David James Elliott nel ruolo del padre dei due protagonisti. Lo show è stato scritto da Michael Waldron (Rick and Morty) in collaborazione con Mike O’Malley (Survivor’s Remorse), impegnato anche come showrunner.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili