Attenzione: l'articolo contiene spoiler

reciteranno nella serie, uno degli spinoff di Yellowstone prodotti per Paramount+.

Il progetto racconterà la storia di una nuova generazione della famiglia Dutton e seguirà gli eventi ambientati nel ventesimo secolo quando l’area che i protagonisti considerano casa sarà alle prese con pandemie, siccità, la fine del Proibizionismo e la Grande Depressione.

Per ora i produttori non hanno svelato i ruoli affidati alle due star del cinema coinvolti nella realizzazione della serie che debutterà sugli schermi americani nel mese di dicembre.

Ford tornerà così a lavorare per il piccolo schermo dopo molti anni: nel 1993 era infatti apparso in una puntata di The Young Indiana Jones Chronicles.

Helen Mirren, invece, ritorna in tv dopo progetti come Prime Suspect, andato in onda per sette stagioni a partire dal 1991.

Taylor Sheridan, ideatore dell’universo di Yellowstone che ha preso il via con la serie con Kevin Costner, sarà coinvolto come creatore e produttore dello show. Nel team della produzione anche John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.

Fonte: The Wrap