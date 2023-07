Purtroppo non sapremo mai cosa è successo a Peggy dopo il gran finale di High Desert. La serie drama Apple Tv+ interpretata da Patricia Arquette è stata cancellata dopo una sola stagione, come ha annunciato sabato la stessa Arquette.

“Molti di voi mi hanno chiesto di High Desert e se ci sarebbe stata una seconda stagione. Quindi volevo solo farvi sapere che abbiamo appena scoperto che non tornerà“, ha detto Arquette in un video postato su Instagram. “Quindi è una triste seccatura per tutti noi“. L’attrice ha poi ringraziato la troupe, gli sceneggiatori, gli attori e i fan. “Non si può vincere sempre“.

La serie, che vede anche la partecipazione di Matt Dillon e Bernadette Peters, segue Peggy (interpretata dalla Arquette), un’ex tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte della sua amata madre (Peters). Dopo la sua enorme perdita, prende una decisione che cambierà la sua vita diventando un’investigatrice privata, mettendo alla prova le sue molteplici abilità e mettendola anche in grave pericolo.

Completano il cast Christine Taylor (Search Party), Weruche Opia (I May Destroy You), Brad Garrett (Everybody Loves Raymond), Rupert Friend (Homeland) e Keir O’Donnell (Ray Donovan).

High Desert è creata e scritta da Nancy Fichman (Grace and Frankie), Katie Ford (Miss Detective) e Jennifer Hoppe (Nurse Jackie – Terapia d’urto), che sono tutti produttori esecutivi. La serie è anche un’occasione di ricongiungimento per la Arquette e Ben Stiller di Scissione, che sono entrambi produttori esecutivi del progetto.

Che cosa ne pensate di questo mancato rinnovo? Ditecelo nei commenti.