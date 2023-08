Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di High School Musical: The Musical: The Series ha svelato chi c’è dietro la telecamera del falso documentario. Ovviamente se non avete ancora visto la stagione finale, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

In una piccola svolta divertente, lo show ha deciso di svelare chi si nasconde dietro la telecamera del documentario. Dopo aver rilasciato un’intervista frenetica durante l’intervallo di High School Musical 3, Ricky (Joshua Bassett) si gira verso la telecamera e chiede: “A proposito, voi chi c***o siete?” prima di andare a nero.

La stagione finale è disponibile dal 9 agosto in esclusiva su Disney+ e vedrà i protagonisti portare in scena il quarto capitolo mai realizzato della serie dei film. Torneranno anche molte delle guest star viste nelle precedenti stagioni. La featurette, che potete vedere qui sopra, mostra i nuovi membri del cast e spiega il contesto di questa quarta e ultima stagione.

La serie è ambientata al liceo dove sono stati girati i film originali di “High School Musical” e si concentra su un gruppo di adolescenti amanti dei musical che decidono di mettere in scena una riproduzione di “High School Musical”.

