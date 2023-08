Nella stagione finale di High School Musical: The Musical: The Series purtroppo non tornano tre dei personaggi più amati dei film: Troy, Gabriella e Sharpay.

Lo showrunner Tim Federle ha raccontato i motivi per cui Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale non sono tornati:

Alla fine, mi sono sentito come se avessi riportato in vita troppi dei personaggi originali, quella sarebbe stata la storia della serie tv. E invece la storia di questa serie riguarda Josh [Bassett] e Sofia [Wylie] e Dara [ Reneé] e Frankie [Rodriguez] e tutti loro, che sono davvero stati al centro dello schermo. Quindi la risposta breve è che Vanessa, Zac e Ashley esistono nel nostro universo, ma non sui nostri schermi.

Corbin Bleu ha invece detto che Troy e Gabriella stanno affrontando la terapia di coppia.

La stagione è disponibile dal 9 agosto in esclusiva su Disney+ e vedrà i protagonisti portare in scena il quarto capitolo mai realizzato della serie dei film. Torneranno anche molte delle guest star viste nelle precedenti stagioni. La featurette, che potete vedere qui sopra, mostra i nuovi membri del cast e spiega il contesto di questa quarta e ultima stagione.

La serie è ambientata al liceo dove sono stati girati i film originali di “High School Musical” e si concentra su un gruppo di adolescenti amanti dei musical che decidono di mettere in scena una riproduzione di “High School Musical”.

