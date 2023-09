Netflix e Sony hanno annunciato la data d’uscita della stagione finale di Hilda, la serie animata basata sul fumetto di Luke Pearson.

La terza e ultima stagione della serie animata Netflix verrà pubblicata il 7 dicembre. Gli episodi uno e due dello show doppiato da Bella Ramsey saranno presentati in anteprima all’Ottawa International Animation Festival il prossimo 21 settembre.

Lo show, che Sony Pictures Television – Kids realizza con la canadese Mercury Filmworks, segue l’intrepido personaggio dai capelli blu di Ramsay mentre viaggia da casa verso una vasta e magica regione selvaggia di elfi e giganti e la città di Trolberg, dove fa amicizia e scopre creature misteriose che sono più forti – e talvolta più pericolose – di quanto si fosse mai aspettata. Ha vinto Emmy, BAFTA e Annies dall’uscita nel 2018.

La serie è basata sulle graphic novel di Luke Pearson per giovani adolescenti, pubblicati da Nobrow. Pearson e il regista Andy Coyle appariranno all’evento Animation Exposé in Ottawa per discutere dell’arte della serie, dell’ispirazione del folklore scandinavo e dei fumetti classici, dell’adattamento da pagina a schermo e della terza stagione.

Fonte: Deadline

