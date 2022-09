È EW a svelare nuove immagini di His Dark Materials 3, la terza e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Philip Pullman Queste Oscure Materie, prodotta da HBO assieme alla BBC e a Sky (che la distribuisce nel nostro paese). Questa stagione l’adattamento del terzo romanzo della trilogia, Il cannocchiale d’ambra, e nelle immagini appena uscite diamo un primo sguardo nientemeno che agli angeli, cui veniva fatto accenno nel finale della seconda stagione.

“Sappiamo tutti quale sia l’aspetto degli angeli, vero? Li abbiamo sempre visti nell’iconografia religiosa. Sono come noi, ma hanno le ali,” commenta la showrunner Jane Tranter sul magazine. “Poi, se ci pensi, ti dici che non sono proprio come degli umani con le ali, perchè sono quasi sempre in forma maschile… Gli angeli di Pullman non sono basati sulla religione cristiana. Gli aspetti religiosi di cui parla nel libro provengono dalla sua immaginazione. Come volano? Come si muovono tra i mondi? Come comunicano? È stato un privilegio cercare di trovare risposta a queste domande”.

Nelle altre immagini vediamo anche il ritorno di Lord Asriel, interpretato da James McAvoy. Eccole di seguito:

His Dark Materials

Season 3

CR: HBO

His Dark Materials

Season 3

CR: HBO

His Dark Materials

Season 3

CR: HBO

His Dark Materials Season 3 CR: HBO

La trama della terza stagione:

Alla fine della seconda stagione di His Dark Materials avevamo visto Lord Asriel (James McAvoy) chiamare gli angeli per aiutarlo a dichiarare guerra al Regno dei Cieli, mentre la signora Coulter (Ruth Wilson) ha rapito sua figlia Lyra per riportarla al sicuro nel loro mondo. La terza stagione inizia con Lyra senza sensi, per via di una droga che le ha dato sua madre, mentre Will, che porta con sé ancora la Lama Sottile, continua il suo viaggio alla ricerca della bambina. Will viene inseguito da due angeli – Balthamos e Baruch – che vogliono convincerlo a unirsi alla campagna di Lord Asriel contro L’Autorità con il Comandante Ogunwe (Adewale Akinnuoye-Agbaje). Ma Will non è l’unico a cercare Lyra: il Padre Presidente MacPhail (Will Keen) infatti continua la sua missione per distruggere la figlia della profezia aiutato dal suo seguace più assiduo, Padre Gomez (Jamie Ward). Intanto la fisica di Oxford Mary Malone (Simone Kirby) raggiunge un altro mondo parallelo, quello abitato dai Mulefa, una specie di animali molto strana che rivelerà alla scienziata un fenomeno cataclismatico avvenuto nel loro mondo. Con numerosi nuovi mondi, inclusa la Terra dei Morti, personaggi vecchi e nuovi e creature come i Mulefa e i Gallivespiani, la terza stagione condurrà il capolavoro di Pullman verso un’emozionante conclusione.

Nel cast rivedremo Jade Anouka (Ruta Skadi) e Ruta Gedmintas (Serafina Pekkala), e debutteranno Kobna Holdbrook–Smith, Simon Harrison e Chipo Chung nei panni degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania, mentre Ama verrà interpretata da Amber Fitzgerald-Woolfe.

Otto gli episodi in cui sarà divisa la stagione: la regia dei primi due episodi sarà di Amit Gupta, mentre Charles Martin e Weronika Tofilska si occuperanno degli altri sei.