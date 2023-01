Horizon 2074: Karl Urban sarà nella serie tv di Netflix?

Karl Urban ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, indossando un cappellino con il logo di Horizon 2074, la serie tv Netflix basata sul popolare videogioco.

L’attore ha sfruttato il post per augurare un buon anno, ma ai commenti non è sfuggito il cappellino con il logo. Potete vedere la foto qui sotto:

La scorsa estate, sul sito web della Directors Guild of Canada Ontario è incluso un elenco di diversi membri che stanno lavorando su Horizon 2074. Il primo assistente alla regia sarà Jack Boem (The Boys, What We Do in the Shadows ), il secondo assistente alla regia Adam Bocknek (The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City), e il direttore artistico sarà Michele Brady (The Expanse, Warehouse 13).

Stando al report in Horizon 2074 ci saranno due diversi periodi di azione sia prima che dopo la caduta della civiltà. Dato il possibile nome, parte dell’azione avrà luogo probabilmente nel 2074 e parte di essa si svolgerà qualche centinaia di anni dopo.

Al momento non sappiamo quando potrebbero essere annunciate ufficialmente ulteriori informazioni al riguardo della serie tv.

Vorreste vedere Karl Urban in Horizon 2074 per Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Instagram