Michael Chiklis e Danny Pino saranno i protagonisti della nuova serie Hotel Cocaine, ideata da Chris Brancato per MGM+.

Il progetto racconta la storia di Roman Compte (Pino), un cubano che ha lottato contro Fidel Castro nell’invasione della Baia dei Porci e ora si è costruito una nuova vita a Miami, dove lavora come manager del Mutiny Hotel. L’albergo è famoso per essere l’epicentro glamour dello spaccio di cocaina in città negli anni ’70 e ’80. L’hotel aveva anche un nightclub e un ristorante frequentati dagli uomini di affari e dai politici della Florida, senza dimenticare narcotrafficanti internazionali, agenti della CIA e dell’FBI, modelle, star dello sport e musicisti.

LEGGI – Michael Chiklis sarà il protagonista del primo episodio della serie Accused

Chicklis avrà la parte dell’Agente Zulio, pronto a tutto pur di fermare lo spaccio di droga, anche a usare civili innocenti per ottenere i propri scopi.

Brancato sarà produttore esecutivo e showrunner, mentre Guillermo Navarro sarà regista del pilot e produttore della serie.

Le riprese degli otto episodi della prima stagione inizieranno a maggio nella Repubblica Dominicana e la serie dovrebbe debuttare sugli schermi di MGM+ nel 2024.

Che ne pensate della scelta di Michael Chiklis e Danny Pino come star di Hotel Cocaine?

Fonte: Deadline