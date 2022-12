La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nel week-end si è tenuta a Los Angeles la prima Game of Thrones fan convention e Paddy Considine e Kit Harington ne hanno approfittato per rendere reale la profezia di Aegon.

Paddy Considine ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, in cui ringrazia per l’affetto dei fan e mostra cosa ha fatto nel week-end. Oltre ad aver picchiato un drago, l’attore è riuscito a fare una foto col suo pronipote, interpretato da Kit Harington.

L’attore, che in House of the Dragon interpreta Re Viserys, si riferisce alla profezia secondo la quale Aegon porterà la pace nel regno, citata anche dall’ultima serie sui Targaryen.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

